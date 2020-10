"Nicht angenehm": Was "Big Performance"-Siegerin "Adele" nach ihrem Sieg zu sagen hat

Im RTL-Interview erzählt Kelly, wie sie die Show erlebt hat, wie sie sich vorbereitet hat und wie schwer es ihr gefallen ist, das Geheimnis zu wahren. Von einem Sieg sei sie demnach nie ausgegangen. "Das letzte womit ich gerechnet habe, war diese Show zu gewinnen. Ich hatte tatsächlich Angst, die erste Show nicht zu überstehen. Ich habe die Stunden gezählt und wusste, ich muss die Maske zehn Stunden tragen. Als der erste Auftritt vorbei war, hatte ich fast nicht geglaubt, dass ich es geschafft habe. Auch, dass ich die meisten Stimmen vom Publikum bekommen hatte. Es war einfach surreal", so Kelly.

"Bizarr, abgefahren und gar nicht so angenehm"

Sie habe fest daran geglaubt, dass Tom Jones - alias Uwe Ochsenknecht - gewinnen würde. "Umso mehr freue ich mich jetzt. Es ist etwas, worauf ich stolz bin, weil es für mich so unerwartet war." Das Gefühl, eine andere Persönlichkeit anzunehmen, sei "ziemlich bizarr, abgefahren und gar nicht so angenehm" gewesen. "Ich liebe Adele, aber ich möchte nicht so gern meine Persönlichkeit ändern. Ich hätte nicht gedacht, dass das für mich anfangs so schwierig sein könnte. Als ich die Maske zum ersten Mal sah, war es auf der einen Seite 'Wow', aber auch komisch. Man hört seine eigene Stimme und sieht dann jemand anderen im Spiegel. Wie in einem Science-Fiction Film irgendwie."