"Big Performance": Dieser Star hatte als Elton John nur einen Kurzauftritt

Zur Vorbereitung wurde intensiv recherchiert: "Zu Elton John gab es im letzten Jahr einen wirklich tollen und fesselnden biografischen Spielfilm. Den habe ich mir noch einmal sehr intensiv angesehen. Ich war auch im Konzert des Meisters in München. Und natürlich sieht man sich seine Videos an. Da ist er aber ein Mann mit 1000 Gesichtern, und ich hatte nur eins davon", so Kons.