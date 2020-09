"Big Perfomance": Wer ist Adele?

Jurorin Hunziker hat einen kleinen Rate-Vorteil. Sie hat einige der Stars bereits "in echt" erlebt, wie sie gegenüber RTL sagt. "JLo war damals bei uns bei 'Wetten, dass..?' auf Mallorca zu Gast. Das ist eine ganz süße und unglaubliche Powerfrau. Und mit Tom Jones habe ich vor langer Zeit einmal auf einer Bühne in Italien gesungen, Sexbomb, das hat sehr viel Spaß gemacht!"

In drei Shows performen vier Prominente jeweils zwei Songs. Das Studiopublikum wählt, wer seinen Star am besten verkörpert hat, das Jurypanel entscheidet zwischen den beiden Letztplatzierten, wer von ihnen ausscheidet und wer die wahre Identität enthüllen muss. Für den Prominenten, der die Show verlassen muss, rückt in der nächsten Show ein neuer Star in neuer Maske nach. Schlägt sich die falsche Adele also so gut wie die echte, müssen sich ihre Fans bis zum Finale gedulden, bis sie enttarnt wird.

Im Finale kämpfen schließlich drei Stars um den Sieg. Moderator der Show ist Daniel Hartwich.