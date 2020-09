11 Stars, von denen niemand mitbekommen hat, dass sie längst tot sind

James Avery

Der US-Schauspieler James Avery, bekannt geworden als TV-Onkel von Will Smith in der Erfolgsserie "Der Prinz von Bel-Air", starb am 31. Dezember 2013 im Alter von 65 Jahren aufgrund von Komplikationen bei einer Herzoperation. Der 1948 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Avery hatte zunächst in der US-Armee gedient, bevor er Schauspieler geworden war. Mit der Erfolgsserie "Der Prinz von Bel-Air" feierte er in den 1990er Jahren als strenger, aber auch liebenswerter Onkel des heutigen Hollywood-Stars Will Smith seinen Durchbruch. Später spielte er in zahlreichen Filmen und Fernsehserien mit und arbeitete auch als Synchronsprecher für Zeichentrickserien. Erst im Herbst hatte er seinen letzten Film "Wish I Was Here" abgedreht.