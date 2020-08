Berühmte Persönlichkeiten, die spurlos verschwanden und noch immer vermisst sind

Lord Lucan

Eine mysteriöse Mord-Affäre in Londons High Society beschäftigte in den vergangenen vier Jahrzehnten immer wieder die Fantasie der Briten, 2016 ist der Fall durch ein Gerichtsverfahren wieder hochgekocht. Damals erklärte die Richterin eines Londoner Zivilgerichts den seit rund 45 Jahren verschollenen Lord Lucan offiziell für tot. Lucan soll für den Mord an dem Kindermädchen seiner Kinder im November 1974 verantwortlich sein. Lucans Sohn George Bingham hatte die Ausstellung einer Sterbeurkunde gerichtlich beantragt. Ohne sie durfte er den Titel seines Vaters nicht übernehmen und auch dessen Platz im britischen Oberhaus, dem House of Lords, nicht einnehmen. Das letzte Mal gesehen wurde Richard John Bingham, der siebente Earl of Lucan, in der Nacht auf 7. November 1974. Mitten in der Nacht besuchte er damals ein befreundetes Paar und schrieb zwei Briefe an seinen Schwager, in dem er seine Unschuld beteuerte und Anweisungen hinterließ, wie mit seinen Schulden verfahren werden solle.