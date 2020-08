Hilton erhebt schwere Vorwürde: "Wurde im Internat geschlagen und gewürgt"

In der neun Youtube Originals-Dokumentation "This Is Paris", die am 14. September ausgestrahlt wird, gewährt Hotel-Erbin Paris Hilton Einblicke hinter die Fassade ihres scheinbar perfekten It Girl-Daseins.

Bereits im Trailer, der vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, ließ die 39-Jährige erahnen, dass trotz all des Vermögens, in das sie hineingeboren wurde, ihre Jahre als Teenager nicht immer leicht für sie waren.

"Etwas ist in meiner Kindheit passiert, worüber ich nie mit jemandem gesprochen habe", offenbart die Multimillionärin im Trailer zu der neuen Doku über ihre Person.

Auch gegenüber dem Magazin People sprach Hilton nun über ihre Vergangenheit – und enthüllte, dass sie in einem Internat in Utah mental, emotional und physisch misshandelt worden sein soll.

Paris Hilton spricht über Misshandlungen im Internat

"Ich habe die Wahrheit für so lange Zeit begraben", zitiert das Promi-Magazin Paris Hilton. "Aber ich bin stolz auf die starke Frau, die ich geworden bin. Die Menschen gehen davon aus, dass alles in meinem Leben einfach war, aber ich will ihnen die Welt zeigen, in der ich wirklich lebe."

Bevor die Holtelerbin als It-Girl 2003 durch die Reality-Show "The Simple Life" international bekannt wurde, lebte sie zusammen mit ihren Eltern Rick und Kathy Hilton sowie ihren Geschwistern Nicky und Conrad in New York.

"Es war so einfach, mich hinauszuschleichen und Clubs und Partys zu besuchen", erinnert sich Paris Hilton. "Meine Eltern waren so streng, dass ich rebellieren musste. Sie bestraften mich, indem sie mir das Handy wegnahmen oder meine Kreditkarte. Aber das nutzte nichts. Ich bin dennoch fortgegangen."