Paris Hilton: Verstörende Worte über bisher geheimgehaltenes Kindheitstrauma

So hat man Paris Hilton noch nie gesehen. In einem Trailer für die neue Youtube Originals-Dokumentation "This Is Paris" gewährt die Hotel-Erbin Einblicke hinter die Fassade ihres scheinbar perfekten It Girl-Daseins.

Paris Hilton: "Niemand kennt mich wirklich"

Offen wie nie spricht die 39–Jährige darin über ihr Leben als international bekannte Person und kommt dabei auch auf die Schattenseiten des Ruhms zu sprechen.

"Ich habe das Gefühl, dass die ganze Welt denkt, sie würde mich kennen", sagt Hilton in dem nun veröffentlichten Clip. Doch: "Niemand weiß, wer ich wirklich bin. Ich selbst weiß es manchmal nicht einmal. Ich war nicht immer so."

Paris Hilton weiter: "Ich bin es so gewohnt, einen Charakter zu spielen, dass es für mich schwer ist, normal zu sein."

Paris Hilton deutet traumatische Erfahrung an

In dem Trailer zur neuen Doku sieht man aktuelle Aufnahmen - unter anderem, wie Paris Hilton bei einem ihrer DJane-Auftritte backstage mit jemandem streitet, aber auch alte Videos, die sie als Kind zeigen. Darunter auch den Moment, als sie als Teenager vom Internat in Utah geflogen ist. Auch ihre Schwester Nicky Rothschild Hilton und ihre Mutter Kathy Hilton sind in dem Zusammenschnitt zu sehen.

In dem Video kommt Paris Hilton auch auf ein Kindheitstrauma zu sprechen – und sorgt mit ihrer Wortwahl für Gänsehaut. "Etwas ist in meiner Kindheit passiert, worüber ich nie mit jemandem gesprochen habe", offenbart die Multimillionärin.

Daraufhin erinnert sich ihre Schwester Nicky, dass sie gehört habe, wie jemand wie am Spieß geschrien habe, während Paris kryptisch ausführt: "Aber ich erzähle es euch nicht, weil jedes Mal, wenn ich es versucht habe, haben sie mich bestraft."