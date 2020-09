Eklat bei "Festspiele der Reality-Stars": Helena Fürst fordert Konsequenzen

Außgerechnet bei seiner ehemaligen "Dschungelcamp"-Mitstreiterin Helena Fürst soll er sich dabei aber besonders "ins Zeug gelegt" haben. Legat habe sie absichtlich hart treffen wollen, behauptet sie nun. Außerdem sei "bekannt, dass Legat Fürst nicht mag", zitierte die deutsche Bild-Zeitung einen angeblichen Zeugen. Dazu veröffentlichte die einstige Doku-Soap-Darstellerin ein Foto, das sie mit geschwollenem Gesicht zeigt.

Fürst fordert Konsequenzen

Fürst erhebt nun schwere Vorwürfe - und fordert Konsequenzen. "Wenn ihr meint, dass das alles so harmlos war: Die Schwellung, der Schwindel, meine Vergesslichkeit und die Erniedrigung in der Sendung von ihm werde ich garantiert nicht auf mir sitzen lassen. Das alles kam durch den Tortenwurf eines unberechenbaren Mannes in einer harmlosen TV-Sendung. Das muss Konsequenzen für ihn haben, er lügt ja munter weiter und entschuldigt sich nicht einmal", so Fürst auf Instagram.