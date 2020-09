Eklat im "Sommerhaus der Stars": Kubi spuckt "Bachelor" Andrej ins Gesicht

Die Szenen, die der Kölner Sender RTL am Dienstagabend seinen Zuschauern und Zuschauerinnen bot, dürften selbst auf hartgesonnene Trash-TV-Fans verstörend gewirkt haben. Schnell wurde deutlich, worauf man sich bei der neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" einstellen kann: Schräges Benehmen, nervende Egozentrik und der vermehrte Konsum von Alkohol sorgten in der Auftaktfolge für ein Trash-TV-Erlebnis der heftigen Art.

In der ersten Folge zogen folgende "Stars" in das neue "Sommerhaus" in Deutschland:

Andreas (53) und Caroline Robens (40),

Denise Kappés (29) und Henning Merten (32),

Annemarie Eilfeld (29) und Tim Sandt (29),

Lisha (33) und Lou (31),

Georgina Fleur (30) und Kubi Özdemir (41),

Martin Bolze (62) und Michaela Scherer (53),

Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki (48) sowie

Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26)

Besonders Georgina Fleur und ihr Freund Kubi Özdemir machten sich keine Freunde und sorgten gleich zu Beginn für einen Eklat. Özdemir geriet schnell mit Andreas Robens - beide alkoholisiert - aneinander. Als Andrej Mangold schlichten will, spuckte Özdemir dem "Bachelor" kurzerhand ins Gesicht. "So etwas Respektloses habe ich noch nie erlebt", so Mangold mit Tränen in den Augen.

Wer sind Georgina Fleur und Kubilay?

Georgina Fleur, bürgerlich Georgina Bülowius, war bereits in mehreren TV-Formaten zu sehen. Sie hat keine Berufsausbildung abgeschlossen und wurde 2012 durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" bekannt. 2013 war sie bei "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" zu sehen, außerdem bei "Promi Big Brother". Mit Kubilay ("Kubi") Özdemir ist sie seit etwa zwei Jahren zusammen. "Das Sommerhaus der Stars" ist der erste gemeinsame Auftritt des Paares - bisher hat Georgina Kubilay auf Fotos immer unkenntlich gemacht und es gab keine öffentlichen Auftritte.

Am nächsten Mittwoch, 16. September, um 20:15 Uhr, präsentiert RTL die 2. Folge der 11-teiligen 5. Staffel (drei Tage vorab auf TVNOW).