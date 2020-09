Harry und Meghan haben entscheidendes Detail ihrer Verlobung nicht erzählt

Später gaben die beiden in einem BBC-Interview an, Harry sei während eines gemeinsamen Abendessens niedergekniet, erzählte die damals 36-Jährige über den Abend im November in Harrys Haus auf dem Gelände des Kensington-Palasts in London. "Wir haben versucht, ein Huhn zu braten", sagte Harry. "Es war einfach eine wunderbare Überraschung. Es war so süß und natürlich und sehr romantisch", ergänzte seine Verlobte, die damals den Fotografen auch standesgemäß ihren Verlobungsring präsentierte.