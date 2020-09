Schulfreund verriet wenig schmeichelhafte Infos über Prinz Harry in Hochzeitsrede

Prinz Harry und Meghan haben sich am 19. Mai 2018 in einer bewegenden Trauzeremonie auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. In den Straßen von Windsor feierten mehr als 100.000 Menschen das Brautpaar. Der Hochzeitsempfang am Abend war dann eine rein private Angelegenheit, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Details der exklusiven Veranstaltung drangen kaum nach Außen. Bis jetzt: in der unautorisierten neuen Biografie "Finding Freedom" wollen die Autoren ihren Lesern einen kleinen Einblick verschaffen.