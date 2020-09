Katy Perry: Warum Ehe mit Russell Brand zum Scheitern verurteilt war

In einem Interview des Modemagazins Vogue offenbarte sie einst, dass sie im Dezember 2011 tatsächlich von Brand via SMS über das Ende ihrer Ehe informiert wurde. Er habe ihr per Textnachricht eröffnet, dass er sich scheiden lassen werde - zwei Jahre nach ihrer Hochzeit. Seitdem habe sie nichts mehr von ihm gehört. Während der kurzen Ehe sei sie sehr viel auf Tour gewesen, habe sich aber bemüht, ihren Mann so oft wie möglich zu sehen. "Er ist ein sehr kluger Mann, und ich war in ihn verliebt, als wir heirateten", sagte sie. Er habe Probleme gehabt, mit einer starken Frau zusammen zu sein, glaubt die Sängerin.

Wie Perry nun in einem Interview mit 60 Minutes Australia erklärt, war ihre Ehe zwar kurz aber turbulent: "Ich hatte großen Erfolg mit 23, 24, 25 Jahren und dann habe ich jemanden getroffen, der interessant und aufregend war", so. "Es war wie ein Tornado, alles passierte gleichzeitig." Auch Brand ist mittlerweile wieder in einer Beziehung. 2017 heiratete er die Bloggerin Laura Gallacher.