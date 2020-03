Katy Perry schwanger: Mutter hat Überraschung verdorben

Auf Twitter schrieb Perry im Anschluss, "froh zu sein, nun endlich nicht mehr den Bauch einziehen" oder "eine große Tasche tragen zu müssen".

Nachdem sie die Bomble platzen ließ, gab sie dem US-Radiosender SiriusXM zudem ein Interview, in dem sie Moderator Mikey Piff ziemlich persönliche Fragen bezüglich ihrer Familienplanung beantwortete. So wollte er von der Sängerin beispielsweise wissen, ob die Schwangerschaft geplant gewesen war. Und Perry antwortete: "Es war kein Unfall. (...) Ich bin sehr dankbar für alles, was ich in meinem Leben machen und erreichen durfte, und dass ich viele Punkte meiner persönlichen Liste an Träumen abhaken konnte."

Das erste Kind für Perry, das zweite für Bloom

Sie und Orlando Bloom würden sich sehr auf den neuen Lebensabschnitt freuen und darauf, diesen gemeinsam zu erleben. Außerdem verriet die 35-Jährige, wie sie geplant hatte, die frohe Botschaft Freunden und Familie zu überbringen. Demnach habe ihre eigene Mutter ihr die Überraschung aber leider vermasselt. Wie Perry im Interview verriet, hatte sie spezielle Weinetiketten mit den Neuigkeiten bedrucken lassen - die ihre Mutter schlussendlich entdeckt hatte, bevor sie die Flaschen verschenken konnte. "Sie hat mich einfach besucht, den Wein angeschaut - was sie nie tut - und gefragt: 'Was ist das?'", erinnert sich die werdende Mama. "Und so ist es passiert. Ich habe zu ihr gesagt: 'Du hast die Überraschung kaputt gemacht", aber ich glaube, Mütter haben da ein spezielles Bauchgefühl, oder?"

Es ist das erste Kind von Perry und ihrem Verlobten, dem britischen Schauspieler Orlando Bloom (43, " Herr der Ringe"). Bloom hat bereits einen neunjährigen Buben aus der Ehe mit Topmodel Miranda Kerr.