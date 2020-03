Katy Perry verrät erste Details zur Hochzeit mit Orlando Bloom

US-Sängerin Katy Perry (35) hat Details über die Planung ihrer Hochzeit mit Orlando Bloom (43) verraten. Wie sie gegenüber dem Stellar Magazin verriet, ist sie alles andere als gestresst, was die Organisation von Trauung und Fest angeht.

Demnach wollen sie und Bloom es beide ruhig angehen. "Wie haben einen ähnlichen Zugang. Es geht uns nicht um die Party, sondern ums Beisammensein mit den Menschen, die uns in schwierigen Zeiten bestehen", so Perry.

"Bridechilla" statt "Bridezilla"

Auch über den Antrag sprach sie bereits: "Es war am Valentinstag. Ich dachte, wir sehen uns nach dem Abendessen noch etwas Kunst an. Stattdessen landeten wir in einem Hubschrauber", sagte Perry im vergangenen Jahr in der US-Talkshow " Jimmy Kimmel Live".

Während des Fluges über Los Angeles habe ihr Bloom einen Zettel mit romantischen Worten und schließlich den Verlobungsring übergeben. Am Ende seien sie auf einem Hochhaus gelandet. Auf dem Dach hätten bereits Familie und Freunde gewartet. "Er hat es sehr gut gemacht."

Die Sängerin und der britische Schauspieler sind mit Unterbrechungen seit 2016 zusammen. Sie hätten sich erstmals in einem Burgerrestaurant näher kennengelernt, als er ihr einen Tisch vor der Nase weggeschnappt habe, erklärte Perry in der Talkshow. Details über die Hochzeit wurden bisher noch nicht bekannt.