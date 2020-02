Prinz Charles macht Katy Perry zur Botschafterin seiner Stiftung

Herz für Indien

Bereits im November traf Perry den Thronfolger in Mumbai und unterhielt sich mit ihm über die Arbeit der Stiftung in Indien. Nun soll die Sängerin unterstützend für die Reduktion von Kinderhandel und Missbrauch in Indien tätig sein. Der von Prinz Charles gegründete Fond ist eine internationale Entwicklungshilfe, die sich mit Armut und Ungleichheit in Südasien befasst.