Katy Perry gewährt ehrlichen Blick auf ihre After-Baby-Figur

Am 27. August haben Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom die Geburt ihrer Tochter bekannt gegegen. Nun teilte Perry ein Foto, auf dem sie sich nur wenige Tage nach der Geburt ihres ersten Kindes in Unterwäsche zeigt.

Katy Perry zeigt ihre After-Baby-Figur

Während sich viele andere prominente Mütter nur kurz nach der Geburt bereits rank und schlank präsentieren, macht sich Katy Perry hinsichtlich ihrer Schwangerschaftskilos offenbar keinen Druck. Auf Instagram gewährte die 35-Jährige im Vorfeld der MTV Video-Awards ihren Fans einen ehrlichen Blick auf ihre After-Baby-Figur.

In Still-BH, einem bequemen Schlüpfer und ungemachten Haaren posiert sie vor dem Badezimmerspiegel. "Haare und Make-Up von: @Erschöpfung", scherzte sie in einer Instagramstory, in der sie den Schnappschuss von sich in Unterwäsche veröffentlichte.