Untergetaucht: Was treibt eigentlich Angelina Jolies Bruder James Haven?

Der große Durchbruch sollte Angelina Jolies älterem Bruder aber nie so recht gelingen. Sein letzter Film liegt obendrein schon länger zurück. 2012 war Haven, der einst an der Seite seiner Schwester in "Gia" (1998) in einer kleinen Nebenrolle auftrat, zum letzten Mal in "Deep in the Heart" neben Jon Gries, Elaine Hendrix und Val Kilmer zu sehen. Doch auch da hatte es nur für eine Nebenrolle gereicht.

2011 versuchte sich James für den Kurzfilm "That's Our Mary" als Produzent. Seit 2006 ist er außerdem Executive Board Director von "Artivist", einem Festival in Los Angeles, das sich mit Filmen zu Menschenrechts-, Tierrechts- und Umweltfragen beschäftigt.

Womit James Haven derzeit seit Geld verdient, ist nicht bekannt. Ernsthafte finanzielle Sorgen muss sich der Promi-Spross aber trotzdem nicht machen. Das Portal celebritynetworth.com schätzt Havens Vermögen auf rund zwei Millionen Dollar.