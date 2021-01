Sorge um Ben Affleck: Schlittert er nach Trennung in die nächste Krise?

Andere Insider vermuten jedoch, dass die Trennung in Wahrheit auf auf Afflecks Alkohol- und Drogenprobleme zurückzuführen sei.

Bereits nach seiner Scheidung von Jennifer Garner war Affleck in ein seelisches Tief geschlittert. Das Ex-Paar hatte im Juni 2015, nur einen Tag nach seinem zehnten Hochzeitstag, bekannt gegeben, dass sie sich scheiden lassen. Gegenüber New York Times hatte Affleck einmal erzählt, dass seine Scheidung die eine Sache in seinem Leben sei, die er am meisten bereue.

"Du versuchst, dich aus dem Tief zu holen, indem du isst oder trinkst, Sex hast, spielst, shoppen gehst oder etwas anderes tust. Das macht dein Leben aber nur noch schlimmer. Also machst du immer mehr davon, um dein schlechtes Gefühl zu vertreiben - und dann beginnt erst der richtige Schmerz. Es ist ein Teufelskreis, dem man nicht entkommt", so Affleck, der in der Vergangenheit aufgrund seiner Alkoholsucht eine Entzugstherapie abgeschlossen hatte.

Ob Ben Affleck nach der Trennung von Ana de Armas erneut zu ungesunden Coping-Strategien greift, wird erst die Zeit zeigen. Gegenüber New York Times hatte Affleck jedenfalls beteuert, dass er aus seinen Fehlern für die Zukunft lernen wolle. "Es ist nicht wirklich gesund für mich, über meinen Fehlern - den Rückfällen - zu brüten und mich fertig zu machen. Ich habe sicher Dinge gemacht, die ich bereue. Aber du musst dich sammeln, daraus lernen und versuchen, weiter zu machen", hatte der Schauspieler noch im Februar vergangenen Jahres erzählt.