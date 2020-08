Neue Liebe Ana de Armas: Wer ist die Frau, die Ben Affleck wieder Halt gibt?

Mit Anna de Armas scheint es der Schauspieler so ernst zu meinen, dass er sie bereits Anfang Juni seiner Mutter Christine Boldt vorgestellt hat. Bereits Anfang Juli soll sich das verliebte Paar auf die Suche nach einem gemeinsamen Haus begeben haben. Jedenfalls wurden Affleck und de Armas da beim Besichtigen von Immobilien in Los Angeles gesichtet.

Doch wer ist die hübsche Brünette, die Ben Affleck den Kopf verdreht hat?

Wer ist Ana de Armas?

Die gebürtige Kubanerin wurde bereits im Teenageralter durch die Hauptrolle in der kubanischen Serie "Una rosa de Francia" bekannt. Im Alter von 18 Jahren zog de Armas, die als Kind bei ihren Großeltern aufwuchs, nach Madrid. Hier ergatterte sie eine Rolle in der in Spanien populären Teenie-Serie "Es Internando", in der sie von 2007 bis 2010 zu sehen war.

Später zog die 1988 geborene Schauspielerin nach Los Angeles, um in Hollywood ihr Glück zu versuchen. Seitdem war sie in zahlreichen US-Produktionen, wie dem Erotik-Thriller "Knock Knock" (2015) und der Komödie "War Dogs" (2016), zu sehen. Einem größeren Publikum wurde sie mit ihrer Rolle in "Blade Runner 2049" bekannt. Für ihre Performance im Mystery-Film "Knives Out" (2019) wurde sie für einem Golden Globe als Beste Schauspielerin in der Kategorie Comedy/Musical nominiert.