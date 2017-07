Es ist also mehr als nur ein Gerücht: Ben Affleck und Saturday Night Live-Produzentin Lindsay Shookus sind offenbar fix zusammen. Das Magazin People enthüllt außerdem pikante Details über die Romanze.

Hat sie Afflecks Ehe zerstört?

Auch wenn eine Quelle aus Afflecks Umkreis behauptet, dass der Schauspieler und die Produzentin einander erst seit einigen Monaten daten, will das Promimagazin herausgefunden haben, dass die Sache schon viel länger läuft.

People zufolge sollen Shookus und Affleck bereits vor drei Jahren eine Affäre gehabt haben. Über Monate hinweg hätten sich die beiden heimlich getroffen, als Affleck und Jennifer Garner noch ein Paar waren. 2015 sei die Affäre aufgeflogen. Bald darauf gaben Ben und Jennifer ihre Trennung bekannt.

Offiziell ein Paar?

Inzwischen haben es der Hollywoodstar und die 37-Jährige aber anscheinend satt, ihre Beziehung geheim zu halten. Nach einem Dinner-Date, bei dem die beiden laut E! News "sehr intim miteinander waren und einander während des gesamten Essens ständig berührten", und einem gemeinsamen Ausflug nach Las Vegas, zeigten sich die beiden nun mehr oder weniger offiziell als Paar in Los Angeles.

Ben Affleck Steps Out on a Date With Lindsay Shookus: Watch - Us Weekly - Daily Mail https://t.co/UukJYWFDe0 #coffee #Bakery pic.twitter.com/hSg03XqDvt — Bakery & Coffee shop (@GillardsBakery) 11. Juli 2017

Die Daily Mail hat Fotos veröffentlicht, die Ben und Lindsay ganz entspannt beim Smoothie-Trinken und Strawanzen zeigen. Shookus soll inzwischen sogar so gut wie in Bens Anwesen eingezogen sein: "Sie verbringen Zeit zusammen in Los Angeles. Sie wohnt in Bens neuem Haus."