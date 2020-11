Umfeld besorgt: Übertreibt es Ben Affleck mit seiner Radikal-Diät?

Um Ben Afflecks Ernährungsgewohnheiten kursieren derzeit wilde Gerüchte. Wie das Klatschmagazin Life & Style behauptet, soll der 48-Jährige regelrecht besessen von seiner Rolle als "Batman" sein - und sich deswegen einer übertriebenen Diät verschrieben haben.

2016 war Affleck als Superheld in "Batman v Superman: Dawn of Justice" zu sehen. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der britische Schauspieler Robert Pattinson nach Ben Affleck der neue "Batman" wird. Pattinson soll Brancheninsidern zufolge der absolute Wunschkandidat für "Warner Bros." gewesen sein, die "The Batman" mit dem ehemaligen "Twilight"-Star in der Hauptrolle 2021 in die Kinos bringen wollen. Pattinson soll auch auf absehbare Zeit der DC-"Batman" bleiben.

Ben Affleck hält an "Batman"-Rolle fest

Affleck, der selbst als großer "Batman"-Fan gilt, scheint sich von der Rolle des Bruce Wayne jedoch nicht lossagen zu wollen. Wie die Vanity Fair erst diesen August berichtete, wird er für den geplanten Fantasy-Streifen "The Flash" von Regisseur Andy Muschietti noch einmal in die Rolle des Dunklen Ritters schlüpfen.