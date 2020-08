Robert Pattinson: Notlüge an Christopher Nolan brachte Karriere-Hoch

Bis zum Kinostart von "The Batman" müssen sich die Fans allerdings noch gedulden. Im April war bekannt geworden, dass der Film wegen der Corona-Pandemie erst im Oktober 2021 in die Kinos kommen soll. Ursprünglich war der Start in den USA für Juni nächsten Jahres angesetzt. Die Dreharbeiten mit Pattinson waren im Jänner angelaufen, dann aber wegen Corona Mitte März gestoppt worden. Laut dem Branchenmagazin Variety soll der Dreh nun ab September in England fortgesetzt werden. Neben Pattinson spielen in "The Batman" Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Riddler, Colin Farrell als Pinguin und Andy Serkis in der Rolle der Butler-Figur Alfred Pennyworth mit.