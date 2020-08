Wonder Woman & Co trotzen Corona: Neues aus dem DC-Universum

"The Batman" soll am 1. Oktober 2021 in die Kinos kommen. Ein nun veröffentlichter Trailer verspricht eine düstere Geschichte, die in den frühen Jahren der Entwicklung des Charakters angesiedelt ist, wie Regisseur Matt Reeves gegenüber Branchenmedien ausführte. Neben Robert Pattinson als Batman ist Zoe Kravitz als Batwoman und Colin Farrell als Schurke "Penguin" zu sehen.

Ein Jahr vor dem Batman-Spektakel, am 2. Oktober 2020, soll "Wonder Woman 1984" in die Kinos kommen. Der Kinostart war ursprünglich für 14. August vorgesehen, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Die Macher bekräftigten im Rahmen des "DC Fandome", dass sie einer Kino-Veröffentlichung festhalten wollen - anders als bei Blockbustern wie der Realverfilmung von Disneys "Mulan", deren Start teilweise auf den Kanal Disney+ ausgelagert wurde.

"Wonder Woman 1984", der Nachfolger des erfolgreichen DC-Streifens aus dem Jahr 2017, ist in der Zeit des Kalten Krieges angesiedelt. Die Hauptrolle spielt wie schon 2017 Gal Gadot, regie führte Patty Jenkins.