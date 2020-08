Colin Farrell ist als "Pinguin" im neuen "Batman" nicht wiederzuerkennen

Bis zum Kinostart von "The Batman" müssen sich die Fans noch gedulden. Im April war bekannt geworden, dass der Streifen mit Hauptdarsteller Robert Pattinson wegen der Corona-Pandemie erst im Oktober 2021 in die Kinos kommen soll. Ursprünglich war der Start in den USA für Juni nächsten Jahres angesetzt. Die Dreharbeiten mit dem britischen "Twilight"-Star waren im Jänner angelaufen, dann aber wegen Corona Mitte März gestoppt worden. Laut Variety soll der Dreh nun ab September in England fortgesetzt werden. Ein erster Trailer gibt aber bereits Einblicke in die düstere Story. Kaum wiederzuerkennen: Schauspieler Colin Farrell als Bösewicht "Pinguin".