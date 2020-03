"Batman"-Kostüm und Batmobil: Regisseur zeigt neue Bilder vom Set

Der neue " Batman" soll zwar erst in über einem Jahr in die Kinos kommen, das Interesse am Remake ist bei Filmfans aber bereits jetzt enorm. Das weiß auch Regisseur Matt Reeves, der die gespannte Meute nach und nach mit ersten Details zu den laufenden Dreharbeiten versorgt. So teilte er etwa kürzlich ein kurzes Video auf Twitter, das während eines Kameratests entstand und einen ersten Blick auf Robert Pattinson als Batman erlaubte.