"Tenet": Der Blockbuster ist zurück

Orgiastische Bildkompositionen

Der am 30. Juli 1970 in London geborene Regisseur, Drehbuch-Autor und Produzent zählt derzeit zu den innovativsten und originellsten Filmemachern. Nicht nur in Hollywood. Er hat mit seinen bisherigen sechs Kinofilmen – "Following" (1998); "Memento" (2000, der erste halb "rückwärts" erzählende Film); "Insomnia" (2002; mit Al Pacino und Robin Williams); "Batman Begins" (2005); "The Prestige" (2006) sowie dem Mega-Hit "The Dark Knight" (2008/zwei „Oscars„); dem "Tenet"-Vorläufer "Inception" (2010, mit Leonardo DiCaprio) und dem Film über den Zweiten Weltkrieg "Dunkirk" (2017) – immer wieder spannende Filmkunst hervorgebracht. Mit uneinheitlichem Erzählen, kunstvollen Tricks und Gedankensprüngen, mit cineastischen Anspielungen und reizvollen Täuschungen.

Und mit rasanter Action. Sein Dauerthema: Menschen in grenzwertigen Seelenpositionen, inmitten von außergewöhnlichen Situationen.

In seinem neuen Big-Budget-Blockbuster (rund 200 Millionen Dollar Produktionskosten) geht es um eine Bedrohung der Menschheit. Orgiastische Bildkompositionen sind also vorprogrammiert.