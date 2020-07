Christopher Nolans "Tenet" kommt nun doch im August in die Kinos

Christopher Nolans neuer Thriller „Tenet“ soll nach mehrfacher Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie nun doch Ende August in über 70 Ländern weltweit starten. Das gab das Filmstudio Warner Bros. am Montag (Ortszeit) bekannt. Der Österreich-Start ist für 27. August geplant, in den USA folgen einzelne Kinos am „Labor Day“-Wochenende (7. September).

Nolans Kinofilm mit John David Washington („BlacKkKlansman“) und Robert Pattinson („Harry Potter“, „Twilight“) war mehrfach verschoben worden. Ursprünglich hätte "Tenet"im Juli in die Kinos kommen sollen, der Termin wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie mehrmals verlegt. Zuletzt hatte es geheißen, der Film sei auf unbestimmte Zeit verschoben.

In „Tenet“ geht es um zwei Agenten, die die Welt vor einem Dritten Weltkrieg bewahren sollen. Christopher Nolan hat bei dem Film nicht nur die Regie übernommen, sondern auch das Drehbuch geschrieben.