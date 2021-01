Offen wie nie: Bill Kaulitz spricht über bisexuelle Dreiecksbeziehung

Mit bisher je vier Nummer-1-Singles in Deutschland und Österreich sowie über sieben Millionen verkauften Tonträgern gehört "Tokio Hotel" im deutschsprachigen Raum zu den kommerziell erfolgreichsten Bands. 2005 machte ihre Debüt-Singke "Durch den Monsun" die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, damals gerade einmal 18 Jahre alt geworden, sowie die anderen beiden Bandmitglieder Georg Listing und Gustav Schäfer über Nacht zu gefeierten Teeniestars.

Bill Kaulitz über die Schattenseiten des Ruhms

Inzwischen blicken die "Tokio Hotel"-Stars auf eine bewegte Karriere zurück. Kurz vor seinem 31. Geburtstag am 1. September veröffentlichte Bill Kaulitz seine Biografie, in der er über sein Leben in der Öffentlichkeit berichtet. "Career Suicide. Meine ersten dreißig Jahre" heißt das Buch. Auch mit dem Spiegel gab der sonst eher scheue Schwager von Model Heidi Klum jetzt ein Interview, in dem er über sein Leben im Rampenlicht und die Schattenseitens des Ruhms sprach.

Mit der Hysterie um ihn und seinen Bruder Tom klarzukommen, sei nicht immer einfach gewesen. "Wir versuchten, ihr zu entfliehen. Tom und ich richteten uns eine eigene kleine Welt ein", so der Musiker.