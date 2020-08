Bill Kaulitz veröffentlicht Biografie - mit 30 Jahren

An einem Buswartehäuschen in Loitsche, das in der Nähe des direkt vor dem Wohnhaus der Zwillinge stand, verewigten sich vor gut zehn Jahren Hunderte Fans. Das Häuschen wurde zur Pilgerstätte mit Graffiti, Bildern und Texten. Es wurde aber von Randalierern zerstört. Die Überreste wurden 2008 mit geringem Gewinn versteigert. Die Auszeichnung der Teenie-Band mit dem MTV-Videomusikpreis als beste Nachwuchsband des Jahres trieb die Preise nicht in die Höhe.

Neustart in den USA

2010 brachen die Kaulitz-Zwillinge auf in die USA - und nahmen sich eine Auszeit vom Druck der Plattenfirma und von den Fans. "Wir wollten erstmal unser Privatleben auf die Reihe kriegen", sagte Bill 2014 bei der Veröffentlichung ihres Albums "Kings of Suburbia" im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Es war das erste nur in Englisch aufgenommene Tokio-Hotel-Album, von den rockig-punkigen Wurzeln weg zum eingängigen Elektropop. Auch ihr fünftes Studioalbum "Dream Machine" kam 2017 ganz auf Englisch heraus. Nur im Song "Boy don't cry" versteckte sich ein deutsches Wort: "tanzen".

Neben der Musik verdient Bill sein Geld unter anderem als Designer. Die Jacken, Hoodies, Shirts und Accessoires seines Mode-Labels "Magdeburg - Los Angeles 1989" feiern zum Teil Tokio Hotel mit Sprüchen wie "I'm a Tokio Hotel Fan", tragen einfach ein Herz mit dem Schriftzug "Bill" oder sind optisch den 90er Jahren nachempfunden. Im vergangenen Herbst fungierte er als Jurymitglied in der ProSieben-Show "Queen of Drags".