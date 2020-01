Heidi Klum: Was mit Tom Kaulitz anders als mit Ex-Männern ist

Seit sie mit Tom Kaulitz verheiratet ist, ist sie "viel glücklicher", sagt Heidi Klum. Im Interview mit People verriet sie nun weiters, was in ihrer Ehe mit dem " Tokio Hotel"-Bandmitglied noch anders als in früheren Beziehungen ist. Demnach sei Kaulitz der erste Partner, mit dem sie über alles sprechen könne, der sämtliche Pflichten mit ihr teile. "Ich war immer mit allem alleine. Zum ersten Mal erlebe ich, was es heißt, einen Partner zu haben", so Klum.

Heidi Klum und ihre Männer

Klum und ihre Beziehungen sind ein Dauerbrenner in der Klatschpresse, genauso wie der Altersunterschied zwischen ihr und ihren Männern. Die erste Ehe ging sie 1997 mit dem Starfriseur Ric Pipino ein, der 13 Jahre älter war als sie. Die Ehe platzte nach einigen Jahren. Es folgte eine Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore: Der war 23 Jahre älter. Heidis erste Tochter Leni wurde geboren.

Wenig später heiratete das Model den elf Jahre älteren Sänger Seal, mit dem sie drei Kinder hat. Danach folgte unter anderen eine Beziehung mit dem 13 Jahre jüngeren US-Kunsthändler Vito Schnabel. Und jetzt eben mit dem 17 Jahre jüngeren Tom Kaulitz.