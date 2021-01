Fashion Week: Heidi Klum macht Atemschutzmaske zum Mode-Accessoire

Sie weiß, wie man sich in Szene setzt. Modetechnisch lässt sich Heidi Klum von der Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung machen. Die gebürtige Deutsche hat an der Aufzeichnung einer "About You"-Modeschau im Rahmen der der Berliner Fashion Week teilgenommen - und dabei mit ihrem Outfit das Aufsehen der Fotografen erregt.

Heidi Klum macht Mund-Nasen-Schutz zum Accessoire

Dieses Jahr fand die Berliner Fashion Week unter strengen Hygieneauflagen und lediglich digital statt. Die Events konnten im Live-Stream verfolgt werden. Auch Heidi hielt sich an die Sicherheitsmaßnahmen. Sie präsentierte sich bei einer digitalen Fashionshow von "About You" in einem figurgeboten, weißen Jumpsiut und einem weißem Blazer. Abgerundet wurde das Outfit mit einer passenden Atemschutzmaske mit Glitzer-Applikation.

Auf Instagram teilte die GNTM-Chefin ein Video von ihrem Aufritt, bei dem sie auf einem Laufband einen Runway-Walk zum Besten gibt.