Auch nicht perfekt: Leni Klum zeigt ungeschönte Wahrheit

Ende des vergangenen Jahres sorgten Heidi Klum und ihre älteste Tochter Leni für eine Sensation, als sie sich gemeinsam für das Cover der deutschen Vogue fotografieren ließen. Für Leni, die Klums Ex-Beziehung mit Flavio Briatore entstammt, war es das erste offizielle Fotoshooting überhaupt. Von ihrer Mama wird die 16-Jährige beim Start ihrer Modelkarriere tatkräftig unterstützt.

Leni Klum steht zu ihren Pickeln

Ganz so glamourös wie auf dem Vogue-Cover sieht aber auch die Promitochter nicht immer aus, wie sie nun in einem Instagram-Posting zeigt. Denn wie viele andere in ihrem Alter auch plagen das Nachwuchsmodel gelegentlich Hautprobleme. Und Leni steht zu ihren Pickeln. "Meine Haut an einem schlechten Tag", schreibt sie zu einem Foto, das ihr Gesicht in Nahaufnahme zeigt und ihre Hautunreinheiten offenlegt.

"Kein Make-up", so ein Hashtag. "Kein Filter - na und?", lautet das Motto des Teenagers, der in Sachen Aussehen ganz nach seiner berühmten Mama kommt.