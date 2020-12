Leni Klum gibt intime Einblicke in Heidis Beziehung mit Tom Kaulitz

Der Modelkarriere ihrer ältesten Tochter Leni hat Heidi Klum nun ordentlich auf die Sprünge geholfen: Vor wenigen Tagen präsentierte sich das Mutter-Tochter-Gespann zusammen auf dem Cover der deutschen Vogue. Für Leni, deren Privatleben von ihrer Mama bislang streng unter Verschluss gehalten wurde, war es der erste Modeljob überhaupt.

Im Rahmen ihres Modeldebüts gab Leni an der Seiter ihrer Mama auch ihr erstes Interview, in dem sie so manch bisher unbekanntes Detail über sich preisgab. Doch auch über ihre berühmte Mutter plauderte die 16-Jährige aus dem Nähkästchen. Dabei kam Heidis Tochter aus deren Beziehung mit dem italienischen Formel 1-Manager Flavio Briatore auch auf Klums Beziehung mit dem 16 Jahre jüngeren Musiker Tom Kaulitz zu sprechen, dem die GNTM-Chefin im August 2019 das Jawort gegeben hat.

Leni Klum: "Du bist jeden Tag mit Tom im Bett"

Im Rahmen eines Frage-Antwort-Spiels mussten Mutter und Tochter beweisen, wer wen besser kennt. Dabei offenbarte ein intimes Detail aus dem (Liebes-)Leben ihrer berühmten Mama.

Bei der Frage "Wer schläft länger" waren sich die beiden nicht ganz einig. Heidi und Leni Klum behaupteten, die jeweils andere würde länger im Bett bleiben. "Ich mache dir schon Frühstück, bevor du überhaupt aufstehst", argumentierte Mutter Heidi.