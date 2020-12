Das sagt Flavio Briatore zu den Modelplänen seiner Tochter Leni Klum

Umso mehr überraschte vergangene Woche eine Aussage von Heidi Klum. Gegenüber dem Magazin People verriet die gebürtige Bergisch Gladbacherin, dass ihr ältester Spross inzwischen alt genug sei, um eine Karriere als Model zu starten.

Dass Leni Klum sich vorstellen könnte, eines Tages in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama zu treten, ist schon länger bekannt. Nun erzählte Heidi Klum: "Ich dachte immer, sie sei zu jung. Wir haben auch immer beschlossen, die Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Aber jetzt fährt sie Auto, sie ist 16, also dachte ich mir, wenn du das kannst, dann kannst du jetzt auch modeln, wenn es das ist, was du möchtest."

Sie könnte sich sogar vorstellen, dass Leni eines Tages an ihrer statt einen Juroren-Posten in ihrer Casting-Show "Germany's Next Topmodel" übernehmen könnte. Zu den Aufnahmen von GNTM durfte Leni ihre Mama dieses Jahr bereits zum ersten Mal begleiten.