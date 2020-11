Muss das sein? Heidi Klum und Tom Kaulitz nehmen Fans mit unter die Dusche

Intime Einblicke hat Heidi Klum ja schon viele gegeben in ihre Beziehung mit "Tokio Hotel"-Schlagzeuger Tom Kaulitz. Nun setzten die beiden Turteltauben noch einen drauf - und entführten Heidis Follower unter die Dusche, wo sie eine gemeinsame Gesangseinlage zum Besten geben.

Heidi Klum entspannt mit Tom unter der Dusche

Derzeit residiert die GNTM-Chefin zusammen mit ihrem Göttergatten und ihren vier Kindern wegen der Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" in Berlin. Aufgrund der Corona-Pandemie wird ein Großteil der Castingshow heuer nicht wie sonst in den USA, sondern in Europa abgedreht werden.

Über ihren neuen Alltag in Berlin hält Heidi Klum ihre Follower auf Instagram auf dem Laufenden. Vergangene Woche haben die Dreharbeiten zu GNTM begonnen - und diesmal durfte auch Klums älteste Tochter Leni Klum ihre Mama erstmals zum Casting begleiten.