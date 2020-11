Erster Drehtag von GNTM: Tochter Leni darf Heidi Klum ans Set begleiten

Für die Dreharbeiten zur neuen Staffel von "German'y Next Topmodel" ist Heidi Klum zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz, ihren Kindern und den Familienhunden nach Berlin gereist. Hier ist nun auch der erste Drehtag zu GNTM über die Bühne gegangen.

Erster Drehtag von "Germany's Next Topmodel" in Berlin

"Heute ist der erste Tag von Germany’s Next Topmodel'", teilte Klum ihren Followern nun auf Instagram mit. Ihre Fans ließ die GNTM-Chefin an ihrem ersten Drehtag hautnah mit einer Reihe an Postings teilhaben.

So zeigte sie sich zuerst noch ungeschminkt in der Garderobe. Danach ließ Klum ihre Follower einen Blick auf ihre Outfits erhaschen. "Auf geht's, willkommen im Wahnsinn", sagte Klum und präsentierte dabei, in Bademantel und mit Turban auf dem Kopf, eine volle Kleiderstange. "Die ganzen Klamotten ziehe ich noch an, da haben wir noch einiges vor uns."