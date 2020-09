Gemeinsame Spritztour: Heidi Klum teilt seltenes Foto von Tochter Leni

Vergangenes Jahr hat Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz ihrer Tochter Leni die erste Fahrstunde gegeben. Lenis erstes Mal am Steuer hatte die GNTM-Chefin damals auf Instagram dokumentiert. "Und dann fängt dein Erstgeborenes an, Auto zu fahren", hatte sie ihren Fans damals mitgeteilt.

Heidi Klum zeigt Tochter Leni beim Autofahren

In Kalifornien kann man den Führerschein bereits mit 16 Jahren machen und mit einer Begleitperson fahren. Leni Klum ist am 4. Mai 16 Jahre alt geworden und darf deshalb auch schon unter Aufsicht fahren. Und weil Klum offenbar sehr stolz auf ihren Spross ist, hat sie nun eine Ausnahme gemacht und ein seltenes Foto von Leni gepostet, auf dem sie nicht wie gewohnt verpixelt oder von hinten zu sehen ist, sondern ausnahmsweise mal direkt in die Kamera blickt.