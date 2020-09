Heidi Klum zeigt sich nackt mit Babybauch

Das Foto kommentierte die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin mit folgenden Worten auf Instagram: "Henry Günther Ademola Dashtu. Heute vor 15 Jahren bist du auf die Welt gekommen. Ich bin so stolz, dass du ein Teil von mir bist. Du bist das Funkeln in meinen Augen und die Liebe meines Lebens. Alles Gute zum Geburtstag Henry ... Möge dein Geburtstag heute so besonders sein, wie du es bist."

Zudem teilte Klum einen weiteren privaten Schnappschuss, auf dem sie mit Henry als Baby zu sehen ist.