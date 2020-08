Heidi Klum: Beginnt sie jetzt doch, die Karriere von Tochter Leni zu pushen?

Es gibt Supermodels, die es sich offenbar zur Aufgabe gemacht haben, ihrem Nachwuchs um jeden Preis zu Ruhm zu verhelfen. So zum Beispiel Cindy Crawford, die fleißig die Karriere ihrer Tochter Kaia Gerber pusht. Oder Yolanda Hadid, die ihre beiden Töchter Gigi und Bella offenbar so gerne auf den Laufstegen dieser Welt sieht, dass sie Gigi sogar dazu aufgefordert hat, Gewicht zu verlieren - während ihrer Schwester Bella kolportierte Schönheits-Ops zu ihrem Erfolg in der Modebranche verhalfen.

Und dann gibt es noch Heidi Klum, die alles daran setzt, die Privatsphäre ihrer vier Kinder Leni, Johan, Lou und Henry zu schützen. Und das obwohl vor allem Leni, Heidis älteste Tochter aus ihrer Beziehung mit Milliardär Flavio Briatore, von klein auf im Zentrum des Medieninteresses steht.

Leni Klum hat seit Februar eigenen Instagram-Account

Mittlerweile ist Leni Klum zwar schon sechzehn Jahre alt, wird aber noch immer von Klums schützender Hand geleitet. Während sich viele gleichaltrige Promi-Töchter in Influencer-Manier freizügig in den Sozialen Medien inszenieren, wurde Leni Klum erst im Februar dieses Jahres ein eigener Instagram-Account erlaubt. Hier zeigt sich der älteste Spross des deutschen Supermodels dennoch verhalten. Selfies postet Leni Klum keine. In einem Video, das sie zusammen mit Heidi Klum beim Tanzen zeigt, hat sie ihr eigenes Gesicht hinter einem Smiley-Emoji versteckt.