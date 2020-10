Halloween 2020: Heidi Klum sorgt für Gruselstimmung in eigenem Horror-Film

Mit den deutschen Entsprechungen für "Trick Or Treat" erpressen sie scherzhaft drohend Süßigkeiten, zumeist mit "Süßes, sonst gibt's Saures". Heuer wird daraus leider nichts. Auch Heidi Klum, die traditionell jährlich eine große Party mit halb Hollywood auf der Gästeliste feiert, muss in diesem Jahr aussetzen. Stattdessen gibt es für Fans und Follower einen eigens produzieren "Horror-Kurzfilm". "Halloween ist heuer anders, aber das sollte uns nicht daran hindern, zuhause kreativ zu werden", so Klum zum Instagram-Clip. Die gesamte Familie wirkte mit: