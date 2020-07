Heidi Klum: Sie kann ihre Ex-Lieben einfach nicht loslassen

An ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Mann arbeitet die vierfache Mutter nach wie vor so gut sie kann. "Es ist nicht alles rosig. So ist es halt einfach nicht. Manchmal ist es hart, und dann kommt die ganze Familie wieder zusammen und alles ist, als würde man im siebten Himmel schweben. So ist es eben", hatte sie gegenüber dem Magazin erklärt.