Klum: Erster Familienurlaub mit Flavio Briatore & Tochter Leni

Um eine Beziehung zu seiner Tochter hat sich der Italiener über viele Jahre nicht bemüht. Anfangs habe er regelmäßig mit ihr telefoniert, traf seine Tochter aber nie persönlich.

"Leni wurde geboren, als Heidi und ich uns bereits getrennt hatten. Heidi lebte in Los Angeles und ich war in London, die Entfernung zwischen uns war unüberbrückbar", so Flavio noch vor zwei Jahren.

Umso mehr verwundert es, dass Vater und Tochter sich nun offenbar doch noch annähern.