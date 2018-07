Heidi Klum verteidigt sexy Outfits ihrer Töchter

In der Vergangenheit wurde Heidi Klum schon oft dafür kritisiert, dass sie ihre Töchter Leni (14) und Lou (8) knappe Kleider und Stöckelschuhe tragen lässt. Jetzt wehrte sich die vierfache Mama gegen die Vorwürfe, sie würde die Mädchen nicht altersgemäß rumlaufen lassen.

Klum wehrt sich gegen " Mommy-Shaming "

"Die Leute regen sich auf, vor allem in Deutschland, wenn sie sehen, dass meine Töchter High Heels tragen", erzählte Klum der Elle.

Sie selbst gehe mit der Outfitwahl ihrer Töchter gelassen um.

"Wenn wir in ein Restaurant essen gehen, lieben sie es, sich herauszuputzen", so Klum. "Das macht ihnen Spaß. Was ist schon dabei, wenn sie die 20 Schritte vom Auto zum Restaurant auf ihren kleinen Stöckeln hinken? So lange sie gute Kinder sind und gute Noten bekommen, können sie tragen, was sie wollen."