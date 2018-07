Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ring lässt Gerüchteküche brodeln

Seit bekannt wurde, dass Heidi Klum mit "Tokio Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz verbandelt ist, lassen die beiden keine Gelegenheit aus, um ihre Liebe zur Schau zu stellen. Nun tauchen zudem Fotos auf, die die Gerüchteküche ordentlich brodeln lassen.

Heidi Klum: Verlobt mit Tom Kaulitz ?

Der britische Mirror veröffentlichte Bilder vom vergangenen Wochenende, die Klum und Kaulitz gemeinsam in New York zeigen. Ein Detail an Heidis Finger stach dem Paparazzi dabei sofort ins Auge: Die Modelmama strahlt nicht nur über beide Ohren, an ihrer rechten Hand trägt sie außerdem einen protzigen Diamantring – und hält diesen scheinbar absichtlich in die Kameras.

Nun werden Spekulationen laut, wonach sich Klum mit ihrem 17 Jahre jüngeren Freund verlobt habe. Und das, nachdem erst kürzlich Insider aus dem Umfeld des deutschen Models ausgeplaudert haben, dass sich die vierfache Mutter ein Baby mit Tom wünschen soll.