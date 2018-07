Heidi Klum wagt den nächsten Schritt mit Tom Kaulitz

Seit ihrem ersten offiziellen Auftritt in Cannes Mitte Mai lässt Heidi Klum keine Gelegenheit aus, ihr Liebesglück mit Tom Kaulitz zur Schau zu stellen. Ob verschmuste Pärchen-Urlaube oder Liebes-Selfies aus dem Bett – die Modelmama fährt das volle Programm. Inzwischen wird der 28–Jährige anscheinend auch - wie einst Bodyguard Martin Kirsten und Vito Schnabel - als Ersatz-Papa für Heidis Kinder eingespannt.

Familienausflug mit Tom Kaulitz

Wie ein neues Instagram-Foto auf Klums Instagram-Account zeigt, war der "Tokio Hotel"-Star am Wochenende bei einem Familienausflug dabei. Das Bild zeigt Klum mit ihrer achtjährigen Tochter Lou und Tom Kaulitz, die gemeinsam auf einem Ruderboot durch den Central Park in New York schippern.