Ungleiche Geschwister: Heidi Klum zeigt ihren Bruder

Dass die deutsche Berufsschönheit einen Bruder hat, wissen die Wenigsten. Immerhin lebt der 50-Jährige im Gegensatz zu Heidi ein Leben fernab vom Rampenlicht.

Michael arbeitet als Busfahrer und wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Rheinland. Obwohl sich die beiden Geschwister nicht oft sehen, betont Klum in Interviews: "Wir verstehen uns blendend."

Private Einblicke

Generell gibt das Model in letzter Zeit gern Einblicke in ihr Privatleben. So durften ihre Fans erst vor Kurzem einen Blick auf Heidis Tochter Leni aus ihrer Beziehung mit Flavio Briatore erhaschen, als das Model ein Video von Lenis Tanzaufführung auf Instagram veröffentlichte. Normalerweise ist die GNTM-Chefin bemüht, das Gesicht ihrer Kinder auf Fotos verdeckt zu halten.