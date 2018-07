Heidi Klum verrät ihr simples Figur-Geheimnis

Wie viel Zeit Heidi tatsächlich auf dem Hometrainer verbringt, bleibt unerwähnt. Aus dem Umfeld der deutschen Powerfrau werden jedoch kritische Stimmen laut. Freunde sind besorgt, dass Heidi hungere, um ihrem neuen Freund, Tom Kaulitz zu gefallen.

"Es scheint, als habe Heidi Angst, Tom an eine Jüngere zu verlieren. Immerhin ist sie 16 Jahre älter als ihr Lover. Und die Fremdgeh-Schlagzeilen über Vito haben sich damals tief in ihr Gedächtnis gebrannt", erzählte kürzlich ein Freund der Modelmama gegenüber dem OK!-Magazin. "Seitdem Heidi mit Tom zusammen ist, joggt sie regelmäßig mit ihren Hunden durch die Hollywood Hills. Sie trainiert wie eine Besessene", will ein weiterer Insider wissen.