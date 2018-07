Heidi Klum: Ein Baby mit Tom Kaulitz?

Sie meinen es ernst: Heidi Klums Kinder hat Tom Kaulitz bereits kennengelernt. Nachdem sich die beiden nun beim Turteln in der Babyabteilung eines Kindermodegeschäftes in New York gezeigt haben, werden jetzt Spekulationen laut, dass Heidi und ihr 28-jähriger Freund selbst bald Eltern werden könnten.

Heidi Klum: Baby Nummer 5 mit Tom Kaulitz?

Prompt fand sich ein Insider, der über Klums angebliche Babypläne Bescheid wissen will.

" Heidi will noch ein weiteres Kind, bevor es zu spät ist", erzählt die Quelle aus dem Umfeld der Modelmama gegenüber der US-Gazette National Enquirer. "Sie sieht nicht ein, warum es nicht mit Tom sein sollte. Heidi ist klar, dass ein Baby zu haben ein großer Schritt ist, aber das Leben ist kurz, und sie sieht keinen Grund darin, zu warten, besonders in ihrem Alter."