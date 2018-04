Kalkül? Heidi Klum kauft 4,1 Millionen-Liebesnest in Vitos Nähe

Über ihre Trennung von Vito Schnabel ist Heidi Klum allen Anschein nach schon hinweg. Immerhin hat sie sich mit "Tokio Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz im Eilverfahren den nächsten jungen Lover angelacht. Gerade präsentierte sich die GNTM-Chefin ganz offiziell an der Seite des 28-Jährigen bei ihrer Rückkehr aus dem gemeinsamen Romantik-Urlaub am Flughafen in Los Angeles. Fans wollen der Modelmama die Liebes-Show aber nicht so aber nicht so ganz abkaufen. Böse Zungen unken sogar, dass Heidi ihren Ex Vito mit ihrem neuen Gspusi bloß eifersüchtig machen will.

Heidi Klum: Neues Penthouse in Vitos Nähe

Auch ihre jüngste Aktion stiftet Verwirrung: Wie die Vanity Fair berichtet, soll sich Klum nun ein neues Penthouse in New York zugelegt haben. 4,1 Millionen Dollar soll das 445 Quadratmeter-Apartment gekostet haben, das nun anscheinend als privates Liebesnest für Heidi und Tom dienen soll.