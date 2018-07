Günther Klum: Was Heidis Vater von Tom Kaulitz hält

Momentan konzentrieren sich Heidi Klum und Tom Kaulitz übrigens wieder auf ihre Karrieren, wie ihren Instagram-Accounts zu entnehmen ist. Doch schon bald ist offenbar wieder gemeinsame Zeit angesagt.

"Wir alle sind nächste Woche im Urlaub", verriet zumindest Heidis Papa am Ende des Interviews.

Dass sich Klum und Kaulitz wohl so schnell nicht trennen werden, hatte kürzlich auch Heidis guter Freund Thomas Hayo angedeutet.

"Ich kenne die ja beide gut und die mögen sich sehr, sehr gerne und das ist ein cooles Team und die haben einen sehr, sehr guten Vibe zusammen. Von daher bin ich da nicht überrascht, dass das so intensiv ist und dass das so gut funktioniert", so der ehemalige GNTM-Juror.